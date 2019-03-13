Мусаев: ФК "Краснодар" закрыл для себя тему с решением Игнатьева не продлевать контракт

КРАСНОДАР, 13 марта. /ТАСС/. "Краснодар" больше не интересует история с решением нападающего Ивана Игнатьева не принимать предложение футбольного клуба о новом контракте. Об этом в среду на пресс-конференции рассказал старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.

"Краснодар" две недели назад предложил новый пятилетний контракт 20-летнему воспитаннику местной академии Игнатьеву. Футболист отказался заключать сделку, после чего был переведен в "Краснодар-2".

"Хотелось бы высказаться последний раз и закрыть тему с разговорами вокруг клуба относительно контрактов, - сказал Мусаев. - Дело в том, что у Ивана Игнатьва, который является воспитанником нашего клуба, появились агенты, и он нам решил об этом рассказать, сказав про то, какая у него должна быть зарплата и условия. Это типичная история для России, но не для футбольного клуба "Краснодар". Мы эту страницу перевернули, думаем только о футболе, эта история нас больше не интересует".

Действующее соглашение Игнатьева с "Краснодаром" истекает в конце июня 2021 года. В текущем сезоне нападающий сыграл за основную команду 21 матч и забил 6 мячей.