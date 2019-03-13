ФК "Урожай" сможет вернуть название "Кубань" через два года

КРАСНОДАР, 13 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урожай" сможет вернуть историческое название "Кубань" через два года, когда закончат действовать санкции суда на использование бренда. Об этом сообщил ТАСС в среду генеральный директор клуба Дмитрий Градиленко.

После банкротства "Кубани" в Краснодаре из-за долгов спортивная общественность считает созданный "Урожай" правопреемником клуба с многолетней историей. В 2018 году власти региона говорили о необходимости присвоения клубу названия "Кубань". Эта тема активно обсуждается в кругах спортивной общественности на фоне желания возродить футбольные традиции в регионе.

"Есть запрет [на использование названия] по решению суда, он будет действовать минимум два года. <…> Время идет, наступит период, когда появится возможность вернуть название клуба", - сказал Градиленко.

На пресс-конференции в среду Градиленко сообщил, что руководство клуба не планирует закрывать музей "Кубани", который много лет работает в Краснодаре. Ведется лишь работа по оптимизации затрат клуба, в том числе связанных с размером заработных плат сотрудников и сокращением штата.

Главной задачей "Урожая" является скорейший выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Ранее сообщалось, что бюджет "Урожая" на текущий сезон составляет 70 млн рублей, акционерами являются "Оптима Юг" и "Ростагро".

О банкротстве "Кубани"

Существовавший в регионе с 1928 года клуб "Кубань" не смог пройти процедуру лицензирования Российского футбольного союза из-за финансовых долгов. В связи с этим клуб снялся с чемпионата Олимп - Футбольной национальной лиги, в котором завершил последний сезон на девятом месте.



Арбитражный суд Краснодарского края 17 декабря 2018 года вынес решение о признании банкротом "Кубани" (юридическое лицо - НАО "Футбольный клуб "Кубань"). В пресс-службе суда ТАСС сообщали, что поданные ранее заявления о признании "Кубани" банкротом в связи с невыполнением кредитных обязательств были объединены в одно производство.

"Урожай" после 15 матчей занимает второе место в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги в зоне "Юг" с 37 очками. Лидирует "Чайка" из Ростовской области (40 очков, 16 матчей).