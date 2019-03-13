Сейранов призвал не искать подвоха в победах российских спортсменов на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 13 марта. /ТАСС/. Глава Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов призвал порадоваться успехам российских спортсменов на Универсиаде в Красноярске, а не искать в них подвоха. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Универсиада в Красноярске завершилась во вторник. Сборная России выиграла медальный зачет соревнований, завоевав 112 наград (41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовые).

"Возможно, это наша национальная черта - вместо того, чтобы порадоваться за ребят, начинаем искать подвохи, - сказал Сейранов. - Хочется поспорить, когда говорят, что здесь была низкая конкуренция для российских спортсменов, это не так. Во многих видах спорта конкуренция была очень серьезная, можете спросить как минимум у президентов российских федераций фристайла и сноуборда. А посмотрите, какого уровня спортсмены участвовали в соревнованиях по шорт-треку, там нам удалось завоевать золото только в эстафете".

Универсиада в Красноярске проходила с 2 по 12 марта.