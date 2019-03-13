Путин: сборная России показала великолепную подготовку и мастерство на Универсиаде

"На этих ответственных соревнованиях вы убедительно продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство, серьезный настрой, выступили единой, сплоченной командой. Каждый внес свой вклад в общий победный результат. И конечно, особые слова признательности тренерам, наставникам, специалистам - всем, кто вложил в вас душу и сердце, учил преодолевать трудности и стремиться к высоким целям", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление российской сборной, победившей в неофициальном общекомандном зачете на Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

Президент также поздравил мужскую сборную по хоккею с победой на Универсиаде. "В схватке с серьезным соперником вы продемонстрировали высочайший класс мастерства, характер и волю. <...> Триумф нашей хоккейной сборной стал достойным завершением Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске", - отметил он.

Универсиада в Красноярске прошла с 2 по 12 марта. Победителем в общекомандном зачете стала сборная России, завоевавшая 112 медалей - 41 золотую, 39 серебряных, 32 бронзовые.