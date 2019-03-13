Сейранов не сомневается, что призеров Универсиады ожидают успехи на крупных турнирах

КРАСНОЯРСК, 13 марта. /ТАСС/. Глава Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов отметил, что не сомневается в успехах победителей и призеров Универсиады на чемпионатах мира и Олимпиадах. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Во вторник завершилась Универсиада в Красноярске. Сборная России выиграла общекомандный зачет, завоевав 112 наград (41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовые).

"Эти победы вдохновляют, вселяют оптимизм и надежду в наших спортсменов, что не зря они столько лет тренировались, что их ждет успех. Не сомневаюсь, что участников Универсиады действительно ждет успех и на более крупных соревнованиях - чемпионатах мира и Олимпийских играх", - отметил Сейранов.

Всемирные студенческие игры проходили в Красноярске с 2 по 12 марта.