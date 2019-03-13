Белов продолжит работу на посту главного тренера ХК "Витязь"

ТАСС, 13 марта. Латвийский специалист Петерис Скудра не будет назначен главным тренером подольского хоккейного клуба "Витязь", работу на этом посту продолжит Валерий Белов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что 45-летний Скудра сменит Белова на посту главного тренера "Витязя".

"Вопреки сообщениям СМИ, Петерис Скудра не будет назначен главным тренером "Витязя". Валерий Белов продолжает работать по контракту. Сейчас команда "Витязь" в кратковременном отпуске и в скором времени вновь приступит к тренировкам в прежнем составе и с прежним тренерским штабом", - говорится в заявлении клуба.

Ранее Скудра возглавлял нижегородское "Торпедо" с 2013 по 2018 год. На протяжении всех пяти сезонов клуб выходил в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Лучший результат в Кубке Гагарина команда показала в сезоне-2015/16, дойдя до четвертьфинала.

Белов возглавил команду в 2016 году. Контракт 52-летнего специалиста истекает 30 апреля.

За три сезона при нем команда дважды попадала в плей-офф. По итогам завершившегося регулярного чемпионата "Витязь" занял восьмое место в Западной конференции и вышел в плей-офф КХЛ. В первом раунде "Витязь" уступил московскому ЦСКА в серии до четырех побед с общим счетом 0-4.