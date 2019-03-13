Зубов: ХК "Сочи" старается сохранить лидеров команды по окончании сезона

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб хоккейного клуба "Сочи" пытается сейчас сохранить костяк команды, в том числе и ее лидеров, после окончания нынешнего сезона. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Сергей Зубов.

В нынешнем сезоне "Сочи" вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, где в первом раунде в серии до четырех побед уступил со счетом 2-4 "Локомотиву", при этом впервые в своей истории одержав в Кубке Гагарина две победы. Лучшими бомбардирами команды в регулярном чемпионате стали Роберт Росен и Эрик О'Делл, набравшие 40 и 39 очков соответственно. Росен стал также самым результативным хоккеистом команды в плей-офф, набрав четыре очка. У него, О'Делла, а также одного из лучших защитников команды Юркки Йокипакки контракты истекают в апреле этого года.

"Это один из самых важных моментов (сохранение лидеров команды - прим. ТАСС). С кем-то из ребят мы уже ведем переговоры. Мы пытаемся сохранить костяк команды. Если это получится - будет великолепно", - сказал Зубов.

Ранее генеральный директор "Сочи" Сергей Воропаев сообщил ТАСС, что клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с Зубовым, чей контракт также истекает в апреле.

"Мы по-прежнему находимся в Сочи и работаем над этим. Что касается тренерского штаба, то все ассистенты сработали очень прилично. Мы будем индивидуально рассматривать каждого из них и решать вопросы относительно продления сотрудничества", - отметил Зубов.

По сравнению с предыдущим сезоном, в котором "Сочи" уступил в первом раунде плей-офф "Йокериту" со счетом 1-4, команде немного удалось улучшить все компоненты системы игры, считает Зубов. "Нам все равно нужно больше работать над спецбригадами, это наша проблема на сегодняшний день, в особенности - меньшинство. В целом ребята заслуживают похвалы. В любом случае многие выступили на том уровне, который мы ожидали, и за счет этого есть такой результат", - подчеркнул специалист.