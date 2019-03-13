Вице-президент "Металлурга" надеется, что Малкин вернется в клуб после карьеры в НХЛ

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Вице- президент клуба Континентальной хоккейной лиги "Металлург" (Магнитогорск) Геннадий Величкин надеется, что нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в будущем вернется в команду. Об этом Величкин сказал ТАСС.

В ночь на среду в домашнем матче против "Вашингтона" (5:3) Малкин отдал две результативные передачи, что позволило форварду набрать 1000-е (391 шайба + 609 результативных передач) очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 32-летний хоккеист стал пятым россиянином, которому удалось показать такой результат, на это ему понадобилось 848 матчей.

"Мы рады, гордимся и довольны, что наш клуб воспитывает таких ребят, как Евгений, - сказал Величкин. - Мы очень ждем, что он вернется к нам в конце карьеры. Я думаю, такой возврат теоретически возможен: мы ждем, надеемся и радуемся за него".

"Я считаю, он все сделал правильно, когда уехал - жизнь так складывается и показывает, что все было правильно. Я думаю, он способен побить достижение Федорова и приблизиться к Овечкину", - добавил Величкин.

Ранее отметки в 1000 баллов достигали Александр Овечкин - 1200 (653+547), Сергей Федоров - 1179 (483+696), Александр Могильный - 1032 (473+559) и Алексей Ковалев - 1029 (430+599).

Малкин родился в Магнитогорске и является воспитанником "Металлурга". Он выступал за магнитогорский клуб в 2003-2006 годах, выиграв серебро и бронзу чемпионата России, а также во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13. В 2004 году он был задрафтован "Питтсбургом", выступает за команду с 2006 года, трижды став обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 гг.).