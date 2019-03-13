ХК "Сочи" продлил соглашение с главным тренером Зубовым

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Сочи" продлил контракт с главным тренером Сергеем Зубовым на год с возможным продлением еще на один сезон. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Сергей Воропаев.

Под руководством Зубова "Сочи" два года подряд выходил в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В нынешнем сезоне команда впервые одержала две победы в Кубке Гагарина в серии с "Локомотивом" (2-4). Контракт Зубова истекал в конце апреля.

"Контракт мы продлили на тех же условиях (1+1), а вопросы по работе есть к любому работающему человеку. Ни Сергей Александрович, ни я не исключение, - сказал Воропаев. - Да, спортивный результат получше, чем в прошлом сезоне. И как организация мы многое улучшили в работе, но важнее то, что мы видим свои недоработки и принимаем соответствующие меры уже сейчас".

Одними из помощников Зубова в тренерском штабе являются чехи Вацлав Сикора и Павел Хинек.

"Изменения в тренерском штабе, скорее всего, будут, но не радикальные. Это все обсуждается коллегиально с Сергеем Александровичем [Зубовым], и его мнение тут главное", - отметил Воропаев.

Воропаев о ситуации с игроками

Лучшими бомбардирами "Сочи" в регулярном чемпионате стали Роберт Росен и Эрик О'Делл, набравшие 40 и 39 очков соответственно. Росен стал также самым результативным хоккеистом команды в плей-офф, набрав четыре очка. У него, О'Делла, а также одного из лучших защитников команды Юркки Йокипакки контракты истекают в апреле этого года.

"Ближайшее время покажет, кого реально [сохранить в команде], а кого нет. В любом случае, у нас очень открытые отношения с этими ребятами, и мы сохраним взаимопонимание вне зависимости от того, что в итоге получится", - отметил гендиректор.

Также в апреле закончатся контракты у вратаря Константина Барулина, одного из лидеров команды по результативности в регулярном сезоне Станислава Бочарова, капитана команды Никиты Щитова, одного из лучших защитников команды в плей-офф Егора Рыкова.

"Предложения мы еще им не делали. По Никите есть желание продолжить отношения: это наш капитан, он готов, и мы уверены, что он еще принесет пользу и на льду, и в раздевалке. Егор Рыков, безусловно, игрок с огромным потенциалом, и он прибавил в концовке регулярного чемпионата и в плей-офф. Но многое будет зависеть от его планов - может, он захочет в НХЛ попробовать уже сейчас?" - сказал Воропаев.

"По Бочарову обсуждаем внутри, разговариваем. Мои личные ожидания от сезона в целом Стас превысил, честно скажу, но пока окончательного коллегиального решения по нему нет. По вратарям ситуация, наверное, самая сложная: у нас двое взрослых голкиперов, в системе также есть перспективные молодые ребята - Кочетков, Ахметов, Михайлов. Много вопросов, и здесь у нас самые сложные обсуждения", - добавил он.

В предыдущем сезоне "Сочи" уступил в первом раунде плей-офф "Йокериту" со счетом 1-4.