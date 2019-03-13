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Матч за мировую шахматную корону

Призовой фонд матча за звание чемпиона мира по шахматам увеличен до €2 млн

В матче за шахматную корону принимают участие действующий чемпион мира и победитель турнира претендентов

ТАСС, 13 марта. Международная шахматная федерация (FIDE) увеличила до €2 млн призовой фонд матча за звание чемпиона мира по шахматам. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

В матче за шахматную корону принимают участие действующий чемпион мира и победитель турнира претендентов. В ноябре 2018 года в Лондоне норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен одержал победу на тай-брейке в матче против американца Фабиано Каруаны и сохранил звание чемпиона мира. Призовой фонд матча составил более €1 млн.

Турнир претендентов и матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдут в 2020 году.

Теги
Матч за мировую шахматную корону
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