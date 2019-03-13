Федоров считает, что Малкин сможет превзойти его результат в НХЛ

"Конечно, он сможет побить мое достижение, и главное - играть правильно, не задумываться о таких вещах. Они у каждого действующего хоккеиста не на первом плане. Евгений, как мы уже говорили, не чистый форвард, он много участвует в командных действиях. Я не считаю, что он думает о рекордах, но пожелаю ему достичь всего самого высокого", - сказал Федоров.

В ночь на среду Малкин достиг отметки в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ и стал пятым представителем России, оформившим подобное достижение. В домашнем матче против "Вашингтона" (5:3) Малкин отдал две результативные передачи, что позволило форварду набрать 1000-е (391 гол + 609 передач) очко в карьере в НХЛ. На счету Федорова 1179 (483+696) очков. Также отметки в 1000 очков ранее достигали игрок "Вашингтона" Александр Овечкин, набравший в прошедшем матче 1200-е (653+547) очко в карьере, Александр Могильный - 1032 (473+559) и Алексей Ковалев - 1029 (430+599).

От многих других хоккеистов в НХЛ Малкина отличает то, что он на высокой скорости может выполнять действия, влияющие на ход игры, отметил Федоров.

"На высокой скорости Евгений может контролировать шайбу, видеть игру, диктовать ее. Его можно назвать универсальным игроком, поскольку центральный нападающий является связующим звеном между обороной и атакой. Помимо того, у него отличный кистевой бросок, пас, но самое главное - это катание, умение успевать везде. Это то базовое, что у него есть, но я уверен, что у Евгения намного больше игровых качеств, потому что набрать 1000 очков - это серьезное достижение в такой лиге, как НХЛ", - подчеркнул Федоров.

В составе "Питтсбурга" россиянин трижды стал обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), в 2009 году в плей-офф он набрал 36 (14+22) очков в 24 матчах и был признан лучшим хоккеистом плей-офф, получив "Конн Смайт Трофи". За 13 лет карьеры в НХЛ Малкин дважды становился обладателем "Арт Росс Трофи" (приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе "гол плюс пас" в регулярном чемпионате - 113 очков в сезоне-2008/09 и 109 - в сезоне-2011/12). Кроме того, в первом сезоне россиянин стал обладателем "Колдер Трофи" (лучший новичок), в дебютном регулярном чемпионате НХЛ Малкин набрал 85 очков (33+52) в 78 играх. По итогам сезона-2011/12 он был признан лучшим хоккеистом, получив один из самых престижных личных призов в лиге - "Харт Трофи".