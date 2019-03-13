Бывшая украинская легкоатлетка Погребняк включена в список кандидатов в сборную России

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Бегунья Наталья Погребняк, сменившая в связи с замужеством украинское гражданство на российское, включена в список кандидатов в сборную России по легкой атлетике. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

"Погребняк включена в резервный состав сборной России в соответствии с утвержденными критериями", - сказал Борзаковский.

31-летняя Погребняк, которой Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в январе разрешила выступать на внутрироссийских соревнованиях, специализируется в беге на 100 и 200 метров, наивысших результатов эта спортсменка добивалась в составе эстафетных команд. На Олимпиаде-2016 в Бразилии украинская четверка, в составе которой была Погребняк, заняла шестое место в эстафете 4 по 100 м. На чемпионате мира 2011 года в Южной Корее Погребняк завоевала бронзу в этой же дисциплине.

В январе 2017 года Погребняк вышла замуж за российского легкоатлета Дмитрия Сорокина, специализирующегося в тройном прыжке. На зимнем чемпионате России, который проходил в середине февраля, она завоевала бронзовую награду.

Личный рекорд в беге на 100 метров (11,09 секунды) Погребняк установила летом 2015 года на национальных соревнованиях в Кировограде. Кристина Сивкова, занявшая первое место на чемпионате России 2018 года в беге на 100 метров, показала результат 11,29 секунды.