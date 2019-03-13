Карякин: победа сборной России по шахматам на командном ЧМ лишь кажется легкой

Мужская сборная России по шахматам обеспечила себе победу на командном чемпионате мира за тур до окончания соревнования, победив в среду в матче восьмого тура команду Швеции со счетом 3,5:0,5. В активе сборной России 14 очков, у ближайших преследователей, команд Англии и Индии, по 11 очков. Соревнования проходят в Астане.

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа мужской сборной России в командном чемпионате мира по шахматам только кажется легкой. Такое мнение высказал ТАСС в среду шахматист сборной России Сергей Карякин.

"Мы одержали прекрасную победу - впервые за шесть лет. Наконец это случилось, - сказал Карякин. - Внешне она далась нам легко, за тур до финиша, но это не так, пришлось много терпеть, играть, стиснув зубы. Но я рад, что все закончилось золотом".

"Хочу отметить нашего дебютанта [Владислава Артемьева] - он прекрасно проявил себя. Решение [президента Федерации шахмат России, старшего тренера сборной] Андрея Филатова включить его в состав оказалось очень правильным", - добавил Карякин.

Сборная России выступала на командном чемпионате мира в следующем составе: Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин, Владислав Артемьев, Сергей Карякин, Ян Непомнящий. В последний раз российская команда выигрывала турнир в 2013 году.