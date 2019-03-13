Васс: "Валенсию" ожидает крайне сложная игра против "Краснодара" в Лиге Европы

КРАСНОДАР, 13 марта. /ТАСС/. Футболистов "Валенсии" ожидает очень непростая игра против "Краснодара" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Об этом на пресс-конференции заявил датский полузащитник "Валенсии" Даниэль Васс.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Краснодаром" и "Валенсией" пройдет 14 марта в Краснодаре, начало игры - 20:55 мск. В первой игре испанская команда победила - 2:1.

"Валенсию" ожидает крайне сложный матч против "Краснодара", сложно сейчас сказать, в каком стиле мы будем играть завтра. У нас много вариантов, но единственное, что будет являться верным утверждением, - мы отдадим все силы на поле для положительного исхода встречи. Соперник очень силен, помимо домашнего стадиона, у него есть преимущества, заключающиеся в индивидуальных качествах игроков группы атаки", - сказал Васс.

"Могу сказать точно, что мы не будем играть на ничью, это для нас неприемлемо. Мы одна команда, у нас стоит задача по максимальному продвижению в Лиге Европы, завтра мы будем играть друг за друга", - добавил футболист.