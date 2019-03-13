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Лазукин заменит Ковтуна на чемпионате мира по фигурному катанию

Максим Ковтун не сможет выступить на мировом первенстве в Японии из-за травмы
Андрей Лазукин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Андрей Лазукин
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 13 марта. Максим Ковтун не выступит на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 года, который пройдет в Японии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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Ковтун не выступит на турнире по медицинским показаниям. Отмечается, что его заменит Андрей Лазукин, являвшийся первым запасным.

23-летний Ковтун является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2015, 2017), бронзовым призером европейского первенства 2016 года, двукратным серебряным призером командных чемпионатов мира (2015, 2017). Ковтун - действующий чемпион России, всего в его активе четыре победы в национальном первенстве (2014, 2015, 2016, 2019). 21-летний Лазукин является обладателем Кубка России (2019).

Оба спортсмена приняли участие в Универсиаде в Красноярске. Ковтун занял второе место, Лазукин - пятое.

Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта. Помимо Лазукина, за сборную России в мужском одиночном катании выступят Александр Самарин и Михаил Коляда.

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