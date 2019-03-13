Тренер "Валенсии" заявил, что команда не будет играть на ничью в матче ЛЕ с "Краснодаром"

КРАСНОДАР, 13 марта. /ТАСС/. Футболисты "Валенсии" не будут играть на ничейный результат в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Краснодара". Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер испанского клуба Марселино Гарсия Тораль.

Матч пройдет 14 марта в Краснодаре, начало игры в 20:55 мск. В первой игре в Испании хозяева победили со счетом 2:1.

"Краснодар" обладает хорошими и быстрыми футболистами, которые хорошо умеют обращаться с мячом. Нашей задачей будет найти равновесие, как в защите, так и в атаке, а также не позволить противнику прижимать нас на своей половине поля. Нас ждет непростая встреча, но мы не будем играть на ничью и уж тем более на нулевой результат. Будем стараться забить быстрый гол и перехватить инициативу", - сказал он.

"У нас есть хорошая серия, последний раз мы проигрывали в матче с "Хетафе" 22 января, и завтра мы намерены продолжить эту серию без поражений. Сложно сказать, есть ли давление, в первую очередь мы должны понимать, что завтра соперник будет играть на победу и максимально сконцентрироваться на игре - это самое главное", - добавил тренер.