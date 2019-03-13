Спортивный журналист Борис Валиев умер на 64-м году жизни

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Спортивный журналист Борис Валиев, неоднократно освещавший соревнования самого высокого уровня,умер на 64-м году жизни. Об этом сообщила ТАСС специалист службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) Светлана Смирнова.

"Борис Валиев скоропостижно скончался 9 марта, сегодня прошли похороны", - сказала Смирнова.

Согласно информации с официального сайта Федерации бокса России, Валиев с 1996 по 2004 год являлся ее пресс-атташе, а с 2009 года - обозревателем, в 1996-2004 годах входил в комиссию по прессе Европейской ассоциации любительского бокса.

"Это был профессиональный журналист, который понимал бокс и очень хорошо разбирался в нем, - сказал ТАСС двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко. - Он был с нами на очень многих международных соревнованиях и писал о наших победах и поражениях. На чемпионате мира 2007 года в Чикаго у меня не очень получилось выступление, и мы вместе гуляли по городу после моего поражения, общаясь на разные темы. Борис был очень интересным собеседником, который знал многое не только из области спорта, и очень грустно, когда уходят из жизни такие люди".

Валиев окончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова в 1981 году, в спортивной журналистике - с 1977 года. С 1981 по 1985 год работал корреспондентом отдела спорта газеты "Советский патриот", с 1985 по 1991 год - редактором в издательстве "Физкультура и спорт", с 1985 по 1991 год - редактором отдела в журнале "Легкая атлетика", с 1991 по 2008 год - обозревателем газеты "Советский спорт", в 2008-2009 годах - редактором журнала "Олимпийская панорама".

Валиев - автор многочисленных статей о боксе в российских и зарубежных средствах массовой информации. Он являлся дипломантом ОКР за пропаганду гуманистических ценностей спорта и принципов "Фэйр плей", номинантом премии ОКР "Лучший спортивный журналист России 2000 года", неоднократным лауреатом Госкомитета РФ по физической культуре и спорту в номинации "Лучший спортивный журналист России".