ФК "Урожай" в среду ликвидирует долги по заработной плате

КРАСНОДАР, 13 марта. /ТАСС/. Задолженность по зарплате перед работниками краснодарского футбольного клуба "Урожай", которая составляет порядка 10 млн рублей, будет погашена в среду. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор клуба Дмитрий Градиленко.

В феврале в ряде кубанских СМИ появились сведения о том, что у ФК "Урожай", являющегося правопреемником обанкротившегося из-за долгов ФК "Кубань", накопилась задолженность по заработной плате перед работниками клуба. Сообщалось, что выплаты задерживают с ноября 2017 года.

Градиленко сообщил, что в адрес клуба прокуратурой Краснодара было вынесено представление о погашении задолженности. "У нас есть определенная задолженность перед сотрудниками, немного задержали выплаты, это не задолженность, а временные трудности небольшие. Зарплатная ведомость так и составляет приблизительно около 10 млн рублей. По заработной плате почти все уже ликвидировано, сегодня будут перечислены деньги", - сказал он.

На прошедшей в среду пресс-конференции Градиленко добавил, что у клуба также имеются долги перед компаниями, предоставляющими различные услуги. "Финансирование стабильное, но в связи с тем, что был неправильно сформирован бюджет, к сожалению, средств не хватает", - добавил он, уточнив, что сумма задолженности с его приходом в клуб ежемесячно уменьшается.

Гендиректор ФК "Урожай" сказал, что в клубе продолжают реализовывать мероприятия по оптимизации расходов за счет сокращения штата и приема на работу сотрудников на более низкие зарплатные ставки. Он сообщил, что процесс сокращения работников затягивается из-за необходимости выплаты им компенсации в размере двойного оклада, на что средств у клуба пока недостаточно.

Ранее сообщалось, что главной задачей "Урожая" является скорейший выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Бюджет "Урожая" на текущий сезон составляет 70 млн рублей, акционерами являются "Оптима Юг" и "Ростагро".

О банкротстве "Кубани"

Существовавший в регионе с 1928 года клуб "Кубань" не смог пройти процедуру лицензирования Российского футбольного союза из-за финансовых долгов. В связи с этим клуб снялся с чемпионата Олимп - Футбольной национальной лиги, в котором завершил последний сезон на девятом месте.

Арбитражный суд Краснодарского края 17 декабря 2018 года вынес решение о признании банкротом "Кубани" (юридическое лицо - НАО "Футбольный клуб "Кубань"). В пресс-службе суда ТАСС сообщали, что поданные ранее заявления о признании "Кубани" банкротом в связи с невыполнением кредитных обязательств были объединены в одно производство.

"Урожай" после 15 матчей занимает второе место в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги в зоне "Юг" с 37 очками. Лидирует "Чайка" из Ростовской области (40 очков, 16 матчей).