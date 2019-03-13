Шарапова и Загитова вошли в число 25 самых известных спортсменок мира по версии ESPN

ТАСС, 13 марта. Российская теннисистка Мария Шарапова и фигуристка Алина Загитова вошли в рейтинг 25 самых известных спортсменок по версии американского спортивного телеканала ESPN. 31-летняя Шарапова заняла второе место, 16-летняя Загитова - 25-я. Об этом сообщается на сайте канала.

Шарапова является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, всего в ее активе 39 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). В данный момент россиянка занимает 29-е место в рейтинге WTA.

Загитова дебютировала на взрослом уровне в сезоне-2017/18, тогда фигуристка победила на чемпионате России, чемпионате Европы, Олимпийских играх и в финале Гран-при. В нынешнем сезоне россиянка одержала две победы на этапах Гран-при, а также завоевала серебряные медали в финале серии и европейском первенстве.

Первую строчку в списке самых популярных спортсменок заняла американская теннисистка Серена Уильямс, третьей стала теннисистка из Индии Саня Мирза. Следом расположились датская теннисистка Каролин Возняцки, индийская бадминтонистка Саина Нехвал, американская теннисистка Винус Уильямс, американская горнолыжница Линдси Вонн, румынская теннисистка Симона Халеп, индийская бадминтонистка Пусарла Синдху и американская сноубордистка Хлоя Ким.

Во вторник был опубликован рейтинг 100 самых известных спортсменов мира, Шарапова также попала в список, заняв 37-е место. Также в рейтинг вошел российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, он расположился на 15-й строчке.

ESPN четвертый год подряд составляет топ-100 самых известных спортсменов и топ-25 самых известных спортсменок мира. Группа аналитиков телекомпании рассчитывает рейтинг по собственной формуле, которая учитывает три фактора: частоту поисковых запросов, рекламные контракты и количество подписчиков в социальных сетях.