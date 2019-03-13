Хованцев остался недоволен скоростью Логинова и Гараничева в гонке ЧМ по биатлону

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 13 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев остался недоволен скоростью, которую в индивидуальной гонке на чемпионате мира продемонстрировали Александр Логинов и Евгений Гараничев. Об этом он заявил ТАСС после окончания соревнований.

Гараничев с одним промахом занял седьмое место, Логинов с тремя - 14-е. Победу одержал немец Арнд Пайффер, не допустивший ошибок на рубеже.

"Сегодня я недоволен скоростью, - сказал Хованцев. - Логинов бежал абсолютно не так, как может. Будем разбираться, в чем причины. Будем разговаривать с ребятами, с сервисерами. Гараничев на финишном круге тоже не должен столько проигрывать. Возможно, у нас вновь была небольшая проблема с лыжами из-за снегопада".

"С Гараничевым и Логиновым мы связывали основные надежды на медали. У Гараничева на второй "лежке" не прошел обидный габарит, без этого промаха он железно занял бы второе место. Логинову, чтобы попасть в призы, можно было допустить только один промах", - добавил тренер, заметив, что сильный ветер во время гонки внес серьезные коррективы в точность стрельбы биатлонистов.

Россию в соревновании также представили Никита Поршнев (36-е место) и Александр Поварницын (45), для которых эта гонка стала дебютной на чемпионатах мира. "Они неплохо справились, допустив по такой погоде четыре промаха. Это достаточно хороший результат, - сказал Хованцев. - Попробовали молодых. Конечно, мог бежать и Матвей Елисеев, но он готовится к завтрашнему сингл-миксту".