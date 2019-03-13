Колобков: российские шахматисты отлично выступили на командном чемпионате мира

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по шахматам отлично выступила на командном чемпионате мира в Астане, одержав досрочную победу на турнире. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта России Павел Колобков.

В среду российские шахматисты в матче восьмого тура одержали победу над командой Швеции со счетом 3,5:0,5 и обеспечили себе первое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. У ближайших преследователей, команд Англии и Индии, по 11 очков.

"Наши шахматисты провели отличный турнир, одержали блестящую победу, - сказал Колобков. - Отдельно похвалю и нашу женскую команду, которая сохраняет хорошие шансы завоевать серебро. В следующем году в Ханты-Мансийске состоится Всемирная шахматная олимпиада, и конечно, мы ждем на ней побед российских спортсменов. Поэтому их сегодняшние успехи очень важны".

Сборная России выступала на командном чемпионате мира в следующем составе: Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин, Владислав Артемьев, Сергей Карякин, Ян Непомнящий. В последний раз российская команда выигрывала турнир в 2013 году.