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Чемпионат мира по биатлону-2019

Драчев: волнение подвело дебютантов сборной в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Глава СБР отметил, что Никита Поршнев и Александр Поварницын не справились со стрельбой в гонке в среду

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Волнение и плохая погода повлияли на выступление дебютантов сборной России по биатлону Никиты Поршнева и Александра Поварницына на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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"Наши лидеры, Логинов и Гараничев, сработали достаточно уверенно, понятно, что мы на них надеялись, - сказал Драчев. - У Логинова немного не получилось, все-таки три промаха - это многовато для такой гонки, хоть и погода очень сложная, лотерейная: кому из лидеров подфартило, те с погодой и справились, а Гараничеву снова не хватило маленького шага, одного выстрела. Ребята, которые работали на чемпионате мира в первый раз, Поршнев и Поварницын, в принципе, тоже достойно прошли гонку. Конечно, они, как хорошие стрелки, могли бы стрельнуть и получше, но сыграли свою роль волнение и погодные условия".

"Сегодня в очередной раз был шанс получить медаль, но она улыбнулась нам и ушла к товарищам из других сборных. У Гараничева сегодня был ход слабее, чем в пасьюте, нужно проанализировать, почему так было. Я думаю, что он такой человек, на которого не влияют предыдущие ошибки, он продолжает работать в своем режиме", - добавил Драчев.

Драчев отметил, что в супермиксте важную роль сыграет стрельба. "Снег, ветер - такая погода будет до конца чемпионата мира, все будет решаться только на рубеже. Если справятся наши спортсмены с волнением на рубеже, тогда можно надеяться на медаль. Составы все сборные точно выставят хорошие, поэтому шансы на медаль есть у многих стран", - заключил Драчев.

Одиночная смешанная эстафета состоится 14 марта. Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта.

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Чемпионат мира по биатлону-2019
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