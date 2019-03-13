Главный тренер сборной России по биатлону недоволен результатами команды на ЧМ

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 13 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев недоволен тем, как для команды складывается чемпионат мира в Эстерсунде. Об этом он рассказал ТАСС.

В среду прошла седьмая гонка чемпионата мира, в активе сборной России серебро Александра Логинова в спринте, что позволяет команде занимать седьмое место в медальном зачете. Лидируют норвежцы с двумя золотыми, тремя серебряными и одной бронзовой наградами.

"Как быть довольным? Мы хотим, чтобы у нас было больше медалей, пока этого не получается. - сказал Хованцев. - Я максималист, и когда нет призовых мест, присутствует неудовлетворение. Начинаешь прокручивать прошедшие гонки, искать возможные ошибки, но обвинять спортсменов я не хочу, никогда этого не делал".

Специалист рассчитывает, что в оставшихся пяти гонках российские биатлонисты не останутся без медалей.

В соревновательной программе чемпионата мира медали будут разыграны в сингл-миксте, мужской и женской эстафетах и масс-стартах.

Соревнования продлятся до 17 марта. Худший результат на чемпионатах мира российские биатлонисты показали в 2016 году, когда не завоевали ни одной медали турнира.