Дриусси: футболисты "Зенита" проиграли "Вильярреалу" в домашнем матче из-за своих ошибок

ВИЛЬЯРРЕАЛЬ /Испания/, 13 марта. /ТАСС/. Причиной поражения футболистов "Зенита" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала" в Санкт- Петербурге стали ошибки хозяев поля. Об этом в среду на пресс-конференции рассказал нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси.

Матч между "Вильярреалом" и "Зенитом" пройдет в четверг в Испании, начало встречи в 23:00 мск. В первой встрече "Вильярреал" выиграл в гостях со счетом 3:1.

"Результат в Санкт-Петербурге стал следствием наших ошибок. "Зениту" нужно забить голы, и мы приехали только с задачей победить и выйти в следующий раунд. Мы должны выходить на поле полностью сконцентрированными на победе", - сказал Дриусси.