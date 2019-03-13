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Лига Европы

Дриусси: футболисты "Зенита" проиграли "Вильярреалу" в домашнем матче из-за своих ошибок

В первой встрече 1/8 финала Лиги Европы "Вильярреал" выиграл в Петербурге со счетом 3:1

ВИЛЬЯРРЕАЛЬ /Испания/, 13 марта. /ТАСС/. Причиной поражения футболистов "Зенита" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала" в Санкт- Петербурге стали ошибки хозяев поля. Об этом в среду на пресс-конференции рассказал нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси.

Матч между "Вильярреалом" и "Зенитом" пройдет в четверг в Испании, начало встречи в 23:00 мск. В первой встрече "Вильярреал" выиграл в гостях со счетом 3:1. 

"Результат в Санкт-Петербурге стал следствием наших ошибок. "Зениту" нужно забить голы, и мы приехали только с задачей победить и выйти в следующий раунд. Мы должны выходить на поле полностью сконцентрированными на победе", - сказал Дриусси.

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Первая встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0
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