Карпов: сильная игра дебютантов сборной России на командном ЧМ по шахматам не откровение

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сильное выступление российских гроссмейстеров Дмитрия Андрейкина и Владислава Артемьева на командном чемпионате мира по шахматам не стало откровением. Таким мнением поделился с ТАСС вице-президент Федерации шахмат России 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

Мужская сборная России по шахматам обеспечила себе победу в командном чемпионате мира в Астане за тур до окончания турнира. Сборная России выступает в следующем составе: Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин, Владислав Артемьев, Сергей Карякин, Ян Непомнящий.

"Сборной России наконец удалось создать команду и представить лучший состав, не все команды могли это сделать. До турнира фаворитами были Россия и Китай, но китайцы, на удивление, провалились, хотя ожидалось, что они составят нашей сборной конкуренцию. У нас, к счастью, команда оказалась очень дружной и прошла в таком ключе все соревнование", - заявил Карпов.

"Хоть Андрейкин и Артемьев дебютанты чемпионата мира, они уже опытные гроссмейстеры, показавшие высокие результаты на соревнованиях разного уровня, поэтому их выступление - это не откровение. Замечательно, что они смогли раскрыться именно в этот момент и показать свой лучший результат", - добавил он.

В последний раз до этого российская команда выигрывала турнир в 2013 году.