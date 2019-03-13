СКА вышел вперед в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ с "Локомотивом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА дома обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 1:0 в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Единственную шайбу забросил Давид Рундблад (47-я минута).

СКА играет в 1/4 плей-офф КХЛ в девятый раз, только два раза клубу не удавалось пройти в следующий раунд. СКА является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). "Локомотив" играет на стадии 1/4 финала в шестой раз, в пяти случаях клуб проходил дальше.

Клубы встречались в рамках Кубка Гагарина четыре раза, трижды в серии победил СКА, однажды - "Локомотив". В завершившемся регулярном чемпионате команды провели четыре встречи, в которых СКА трижды победил (4:0, 4:0, 2:0) и один раз проиграл (0:1 ОТ).

Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 15 марта в Санкт-Петербурге.