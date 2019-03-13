Мужская сборная России по шахматам спустя шесть лет вернула титул чемпиона мира

ТАСС, 13 марта. Сборная России досрочно завоевала золотые медали командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в Астане.
В турнире принимают участие десять сборных: России, Индии, Ирана, Египта, Китая, Англии, Казахстана, Азербайджана, США и Швеции, соревнования проводятся по круговой системе, за победу в матче дается два очка, при ничьей - одно.
Сборная России одержала шесть побед и дважды сыграла вничью, не сумев победить лишь сборные Англии и Азербайджана. В предпоследнем, восьмом туре россияне обыграли команду Швеции (3,5:0,5) и досрочно одержали победу на турнире, набрав 14 очков, у идущих следом англичан и индийцев - по 11 очков.
До этого на пути к победе сборная России одолела команды Ирана, Египта, Казахстана, США и Китая, последняя считалась одним из фаворитов турнира, по мнению 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. "Сборной России удалось наконец создать команду и представить лучший состав, потому что не все команды могли это сделать. До турнира фаворитами были Россия и Китай, но китайцы, на удивление, провалились, хотя ожидалось, что они составят нашей сборной конкуренцию", - заявил он.
Для мужской сборной России эта победа на мировых первенствах - первая за шесть лет, последний раз россияне становились победителями на чемпионате мира - 2013 в турецкой Анталье. Тогда сборную России представляли Александр Грищук, Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Никита Витюгов и завершивший в январе профессиональную карьеру Владимир Крамник.
В заключительном матче, который пройдет 14 марта, россиянам будет противостоять команда Индии.
Сплав молодости и опыта
В состав сборной России на этот чемпионат мира вошли победители 2013 года Карякин, Непомнящий и Грищук, а также дебютанты мирового первенства Владислав Артемьев и Дмитрий Андрейкин. Для опытного Грищука эта победа на командных чемпионатах мира - третья, он побеждал еще и в 2010 году.
"Мы одержали прекрасную победу, впервые за шесть лет. Внешне она далась нам легко, за тур до финиша, но это не так, пришлось много терпеть, играть, стиснув зубы, но я рад, что все закончилось золотом", - заявил Карякин. - Хочу отметить нашего дебютанта [Артемьева] - он прекрасно проявил себя. Решение [президента Федерации шахмат России, старшего тренера сборной] Андрея Филатова включить его в состав оказалось очень правильным".
Сам Филатов также оценил вклад 21-летнего гроссмейстера, отметив, что он из восьми партий выиграл пять, три сыграл вничью, прекрасно влился в команду и заслуженно стал чемпионом мира. "Были сомнения у некоторых, как выступит наша молодежь на чемпионате, и она показала, что является лучшей в мире. У нас шесть лет не было побед, рад, что наконец это случилось. Это мое первое золото как старшего тренера команды, поэтому я его запомню особенно", - сказал Филатов.
Вице-президент Федерации шахмат России Карпов заявил, что сильное выступление Артемьева и Андрейкина не стало сюрпризом. "Хоть Андрейкин и Артемьев дебютанты чемпионата мира, они уже опытные гроссмейстеры, показавшие высокие результаты на соревнованиях разного уровня, поэтому их выступление - это не откровение. Замечательно, что они смогли раскрыться именно в этот момент и показать свой лучший результат", - заявил Карпов.
Женская сборная России постарается удержать вторую позицию
Успехи российских спортсменов отметил и министр спорта РФ Павел Колобков. "Наши шахматисты провели отличный турнир, одержали блестящую победу, отдельно похвалю и нашу женскую команду, которая сохраняет хорошие шансы завоевать серебро, - сказал Колобков.- В следующем году в Ханты-Мансийске состоится Всемирная шахматная олимпиада, и конечно, мы ждем на ней побед российских спортсменов".
Женская сборная России после восьми туров занимает вторую строчку турнирной таблицы, набрав 13 очков. Выше россиянок расположилась сборная Китая с 16 очками в активе, досрочно победившая в турнире. На третьем и четвертом местах соответственно идут команды Украины (12) и Грузии (11), также сохраняющие шансы на серебро чемпионата.
Россиянки являются действующими чемпионками мира, они победили на домашнем чемпионате в Ханты-Мансийске. В состав нынешней сборной входят Екатерина Лагно, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Александра Горячкина, Ольга Гиря, все они представляли сборную России на победном первенстве мира 2017 года.
В заключительном туре россиянки сыграют в среду с командой Грузии. Командный чемпионат мира завершится 14 марта.