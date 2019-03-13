Мужская сборная России по шахматам спустя шесть лет вернула титул чемпиона мира

ТАСС, 13 марта. Сборная России досрочно завоевала золотые медали командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в Астане.

В турнире принимают участие десять сборных: России, Индии, Ирана, Египта, Китая, Англии, Казахстана, Азербайджана, США и Швеции, соревнования проводятся по круговой системе, за победу в матче дается два очка, при ничьей - одно.

Сборная России одержала шесть побед и дважды сыграла вничью, не сумев победить лишь сборные Англии и Азербайджана. В предпоследнем, восьмом туре россияне обыграли команду Швеции (3,5:0,5) и досрочно одержали победу на турнире, набрав 14 очков, у идущих следом англичан и индийцев - по 11 очков.

До этого на пути к победе сборная России одолела команды Ирана, Египта, Казахстана, США и Китая, последняя считалась одним из фаворитов турнира, по мнению 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. "Сборной России удалось наконец создать команду и представить лучший состав, потому что не все команды могли это сделать. До турнира фаворитами были Россия и Китай, но китайцы, на удивление, провалились, хотя ожидалось, что они составят нашей сборной конкуренцию", - заявил он.

Для мужской сборной России эта победа на мировых первенствах - первая за шесть лет, последний раз россияне становились победителями на чемпионате мира - 2013 в турецкой Анталье. Тогда сборную России представляли Александр Грищук, Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Никита Витюгов и завершивший в январе профессиональную карьеру Владимир Крамник.

В заключительном матче, который пройдет 14 марта, россиянам будет противостоять команда Индии.

Сплав молодости и опыта

В состав сборной России на этот чемпионат мира вошли победители 2013 года Карякин, Непомнящий и Грищук, а также дебютанты мирового первенства Владислав Артемьев и Дмитрий Андрейкин. Для опытного Грищука эта победа на командных чемпионатах мира - третья, он побеждал еще и в 2010 году.