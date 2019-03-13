Крикунов: хоккеисты "Динамо" отбывали номер в первом матче серии плей-офф КХЛ с ЦСКА

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Игроки московского "Динамо" отбывали номер в первом матче 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

В среду "Динамо" на "ЦСКА-Арене" уступило армейцам со счетом 1:4.

"ЦСКА преподал нам хороший урок. Чем скорее мы научимся играть так быстро, как играет соперник, тем нам будет легче. Это игра плей-офф, тут надо сражаться по-настоящему. К сожалению, мы сегодня отбывали номер", - отметил Крикунов.

По ходу третьего периода в составе "Динамо" произошла замена вратаря. Вместо Александра Еременко на лед вышел Иван Бочаров. "Еременко попросил замену", - пояснил главный тренер "Динамо".

ЦСКА задействовал в матче шесть защитников. "Можно так сказать, что это для того, чтобы все были в тонусе, - отметил главный тренер армейского клуба Игорь Никитин. - Ребята хорошо настроились на игру, была концентрация, заряженность".

Второй матч серии до четырех побед между ЦСКА и "Динамо" пройдет 15 марта на "ЦСКА-Арене".