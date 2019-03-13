"Зенит" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалом"

ВИЛЬЯРРЕАЛЬ /Испания/, 14 марта. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы в четверг на выезде сыграет с испанским "Вильярреалом". Встреча пройдет на стадионе "Эстадио де ла Серамика", вмещающем около 25 тысяч зрителей, и начнется в 23:00 мск.

Первая встреча прошла 7 марта в Санкт-Петербурге и завершилась победой испанской команды со счетом 3:1. В чемпионате России после этого "Зенит" одержал волевую домашнюю победу над "Уфой" (2:1) и укрепил лидерство, оторвавшись от идущего вторым "Краснодара" на пять очков. В воскресенье "Зениту" предстоит выездная встреча со "Спартаком".

"Шансы у нас есть и на Лигу Европы. Мы, естественно, держим в уме "Спартак", но у тех игроков, которые выйдут, есть шанс показать себя", - отметил в среду на предматчевой пресс-конференции главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

В текущем сезоне петербуржцы вышли в плей-офф второго по значимости еврокубкового турнира, заняв первое место с 11 очками в группе C, где также выступали чешская "Славия" (10), французский "Бордо" (7) и датский "Копенгаген" (5). На стадии 1/16 финала подопечные Семака по сумме двух матчей оказались сильнее турецкого "Фенербахче". В Стамбуле "Зенит" уступил со счетом 0:1, а на домашней арене одержал победу - 3:1.

В предстоящем матче "Зениту" из-за травм не помогут полузащитники Клаудио Маркизио, Александр Ерохин и Кристиан Нобоа. По словам Семака, итальянец должен вернуться в строй после перерыва на игры сборных. В составе "Вильярреала" по состоянию здоровья не сыграют хавбеки Ману Тригерос и Бруно Сориано. Под вопросом участие в игре защитника Даниэля Бонеры и полузащитника Хави Фуэго.

История противостояния "Зенита" и "Вильярреала" берет свое начало в 2008 году. Тогда команды встречались в Кубке УЕФА на стадии 1/16 финала, где в первом матче на стадионе "Петровский" петербургский коллектив под руководством Дика Адвоката выиграл со счетом 1:0. В ответном матче на арене "Эль-Мадригал" испанцы взяли верх (2:1), однако за счет забитого мяча на чужом поле российский клуб вышел в следующую стадию турнира. В том же сезоне "Зенит" стал второй и на данный момент последней российской командой, выигравшей данный трофей.

"Зенит" против Испании

"Зенит" играл с испанскими клубами в еврокубках 21 раз: с "Сельтой" в финале Кубка Интертото - 2000 (1:2, 2:2), с "Севильей" в групповом раунде Кубка УЕФА в 2004-м (1:1), на групповой стадии Кубка УЕФА в 2005 году (2:1), в 1/4 финала Кубка УЕФА в 2006-м (1:4, 1:1) и в 1/4 финала Лиги Европы в 2015-м (1:2, 2:2), с "Вильярреалом" в 1/16 финала Кубка УЕФА в 2008 году (1:0, 1:2) и в первой игре 1/8 финала Лиги Европы этого года (1:3), на групповой стадии Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" в 2008 году (1:2, 0:3), "Малагой" в 2012 году (0:3, 2:2), мадридским "Атлетико" в 2013-м (1:3, 1:1), "Валенсией" в 2015-м (3:2, 2:0) и с клубом "Реал Сосьедад" в групповом раунде Лиги Европы в 2017 году (3:1, 3:1).

Семак на подводной лодке

По итогам прошлого сезона чемпионата Испании "Вильярреал", имеющий прозвище Желтая Субмарина, под руководством Хавьера Кальехи занял пятое место. В нынешнем розыгрыше Лиги Европы испанская команда стартовала с группового этапа, где попала в один квартет с московским "Спартаком", шотландским "Рейнджерс" и австрийским "Рапидом". "Вильярреал" не потерпел ни одного поражения при двух победах и четырех ничьих и занял первое место в группе. Матч в Москве со "Спартаком" завершился вничью - 3:3, а в Испании хозяева одержали победу со счетом 2:0.

В 1/16 финала "Вильярреал" победил португальский "Спортинг". Испанская команда одержала гостевую победу со счетом 1:0 и сыграла вничью на своем поле (1:1). В текущем чемпионате Испании "Вильярреал" располагается на 16-м месте, в промежутке между матчами с "Зенитом" команда обыграла "Леванте" (2:0).

С момента последнего матча между командами Желтая Субмарина успела завоевать серебряные медали национального чемпионата (2008), вылететь во второй дивизион и снова закрепиться в шестерке лучших во внутреннем первенстве. На пресс-конференции у Семака поинтересовались, бывал ли он когда-либо на подводной лодке. "В Архангельске я был на подводной лодке. Очень интересно, но не для людей, которые боятся замкнутого пространства", - вспомнил тренер.

По ходу этого сезона руководство "Вильярреала" уволило Кальеху. 10 декабря на его место пришел Луис Гарсия Пласа, дебют которого пришелся на встречу со "Спартаком". После победы над красно-белыми под руководством Пласы "Вильярреал" не выигрывал на протяжении восьми матчей во всех турнирах (5 поражений, 3 ничьи). 29 января главный тренер был отправлен в отставку, а в команду вернулся Кальеха.

Российские клубы уступали "Вильярреалу" на выезде

Лучшим достижением соперника "Зенита" на внутренней арене является второе место в сезоне-2007/08, "Вильярреал" трижды доходил до полуфинала Лиги Европы (Кубка УЕФА) в сезонах-2003/04, 2010/11 и 2015/16. В общей сложности "Вильярреал" участвовал в групповой стадии Лиги Европы семь раз и всегда выходил в плей-офф. Испанская команда является рекордсменом Лиги Европы по количеству матчей в основной сетке (71) и забитых голов (121). "Вильярреал" также доходил до полуфинала Лиги чемпионов сезона-2005/06 и дважды становился победителем Кубка Интертото (2003, 2004).

Помимо матчей группового этапа со "Спартаком" и встреч с "Зенитом" в 2008 году, "Вильярреал" трижды встречался с российскими командами в еврокубках и в домашних матчах неизменно одерживал победы, а в гостевых не побеждал. Во втором раунде Кубка УЕФА сезона-2003/04 "Вильярреал" на своем поле переиграл московское "Торпедо" со счетом 2:0, а в Москве уступил (0:1). В розыгрыше Кубка Интертото - 2004 испанская команда выиграла у "Спартака" (2:2, 1:0).

"Вильярреалу" по-прежнему принадлежат права на полузащитника сборной России Дениса Черышева, который проводит нынешний сезон в "Валенсии" на правах аренды. В составе "Вильярреала" во всех турнирах россиянин провел 90 матчей, в которых забил 11 мячей. В системе "Вильярреала" с 2014 по 2017 год находился нынешний полузащитник грозненского "Ахмата" Антон Швец. За основную команду он не провел ни одного матча, а за "Вильярреал В" сыграл 71 встречу и забил 4 мяча.

В 1997-1998 годах в составе "Вильярреала" 22 матча провел чемпион СССР 1991 года в составе ЦСКА Ильшат Файзулин. За испанскую команду он забил один мяч.