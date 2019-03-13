"Краснодар" сыграет с "Валенсией" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы

КРАСНОДАР, 14 марта. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы сыграют в четверг с испанской "Валенсией". Встреча пройдет на стадионе "Краснодар", вмещающем более 35 тыс. зрителей, и начнется в 20:55 мск.

"Краснодар" второй раз в истории играет в 1/8 финала Лиги Европы. В сезоне-2016/17 команда на данной стадии по сумме двух встреч уступила испанской "Сельте" (1:2, 0:2). Всего против испанских команд "Краснодар" провел семь матчей, в которых одержал две победы и потерпел пять поражений. Помимо "Сельты" и "Валенсии", "Краснодар" играл с "Реал Сосьедадом" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2014/15 (0:1, 3:0) и "Севильей" на групповом этапе в текущем розыгрыше турнира (2:1, 0:3).

В 2019 году "Краснодар" не смог одержать ни одной победы в официальных матчах. В 1/16 финала Лиги Европы подопечные Мурада Мусаева дважды сыграли вничью с немецким "Байером" (0:0, 1:1), проиграли "Ростову" в ответном матче четвертьфинала Олимп - Кубка России (0:1) и дважды сыграли вничью с московским "Спартаком" (1:1) и "Оренбургом" (2:2) во встречах 18-го и 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) соответственно. В первом матче с "Валенсией" 7 марта краснодарский клуб проиграл со счетом 1:2.

В турнирной таблице чемпионата России после 19 туров "Краснодар" набрал 35 очков и занимает вторую строчку. Краснодарцы на пять очков отстают от лидирующего "Зенита". В активе у кубанской команды 34 забитых гола, что является лучшим результатом в РПЛ, а в пассиве - 16 пропущенных мячей (третий результат в лиге).

Контракт Игнатьева и работа над ошибками

На предматчевой пресс-конференции представители российских СМИ не могли не задать вопрос о ситуации с нападающим Иваном Игнатьевым. "Краснодар" две недели назад предложил новый пятилетний контракт 20-летнему воспитаннику местной академии, но футболист отказался заключать сделку, после чего был переведен в "Краснодар-2".

"Хотелось бы высказаться последний раз и закрыть тему с разговорами вокруг клуба относительно контрактов, - сказал Мусаев. - Дело в том, что у Ивана Игнатьева, который является воспитанником нашего клуба, появились агенты, и он нам решил об этом рассказать, сказав про то, какая у него должна быть зарплата и условия. Это типичная история для России, но не для футбольного клуба "Краснодар". Мы эту страницу перевернули, думаем только о футболе, эта история нас больше не интересует".

Переходя к вопросам о предстоящем матче, тренер отметил, что его подопечные учли ошибки первой встречи и в домашней игре будут максимально сконцентрированы на положительном результате. "У нас есть преимущество - полные трибуны, проданы все билеты, и я уверен, что та поддержка, которая нас ждет, поможет нам пройти дальше. Если говорить о минусах, то тут я ничего не могу вам сказать - игра все покажет", - подчеркнул Мусаев.

"Валенсия" постарается продлить беспроигрышную серию

До противостояния с "Краснодаром" "Валенсия" последний раз встречалась с российским клубом на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2015/16, соперником испанской команды стал "Зенит". Испанский клуб потерпел поражение в обоих матчах: игра в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев со счетом 2:0, а на своем поле "Валенсия" уступила 2:3. Впервые "Валенсия" пересеклась с представителем России в 1998 году, когда в третьем раунде Кубка Интертото сыграла с ярославским "Шинником". Игра в Ярославле завершилась победой хозяев (1:0), но в ответном матче "Валенсия" взяла убедительный реванш (4:1).

В групповом раунде Лиги чемпионов в сезоне-2002/03 "Валенсия" дважды разгромила московский "Спартак", обе встречи завершились со счетом 3:0. В групповом раунде Лиги Европы в сезоне-2013/14 "Валенсия" встретилась с "Кубанью". Матч в Испании завершился вничью (1:1), а в Краснодаре победили уже гости (2:0).

В нынешнем сезоне "Валенсия" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 39 очков в 27 встречах. При этом подопечные Марселино Гарсии Тораля являются второй командой Ла лиги по пропущенным голам (23), меньше только у мадридского "Атлетико" (17). Также испанская команда подходит ко второму матчу с "Краснодаром" имея в активе беспроигрышную серию из 13 матчей во всех турнирах.

Без Мартыновича и Каборе, но против Черышева

В предстоящем матче в составе хозяев из-за перебора желтых карточек не смогут принять участие капитан и защитник Александр Мартынович, а также полузащитник Шарль Каборе. Кроме того, под вопросом остается участие вратаря Станислава Крицюка, однако на пресс-конференции Мусаев сказал, что по медицинским показаниям все футболисты, которые находятся в заявке на Лигу Европы, имеют шансы появиться на поле.

В составе "Валенсии" по причине дисквалификаций не смогут сыграть полузащитник Даниэль Парехо и защитник Факундо Ронкалья. Под вопросом остается и участие бывшего игрока "Зенита" аргентинца Эсекьеля Гарая, который только восстановился после травмы.

В составе "Валенсии" выступает полузащитник сборной России Денис Черышев. В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел за команду 27 матчей, отметившись четырьмя голами. Россиянин на правах аренды перешел в "Валенсию" в августе 2018 года, арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона, права на игрока принадлежат "Вильярреалу". Ранее Черышев был вызван тренерским штабом сборной России на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).

Главный тренер испанской команды, говоря о плане на матч, подчеркнул, что его подопечные ни в коем случае не собираются играть на ничью. "Нашей задачей будет найти равновесие как в защите, так и в атаке, а также не позволить противнику прижимать нас на своей половине поля. Нас ждет непростая встреча, но мы не будем играть на ничью и уж тем более на нулевой результат. Будем стараться забить быстрый гол и перехватить инициативу", - сказал Тораль.