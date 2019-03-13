Юбилейный сезон "Формулы-1" стартует без Сироткина, но с Квятом

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Очередной, 70-й по счету сезон "Формулы-1" стартует в пятницу рано утром по московскому времени в австралийском Мельбурне.

Одним из фаворитов сезона, как и в предыдущие несколько лет, будет команда "Мерседес" во главе с пятикратным чемпионом мира британцем Льюисом Хэмилтоном. Немецкий концерн не знает себе равных вот уже пять лет - берет титулы как в командном зачете, так и в личном. Однако с каждым годом "Феррари" подбирается к сопернику все ближе и ближе; в предыдущие два сезона итальянский коллектив наступал на одни и те же грабли - на протяжении 2/3 чемпионата их лидер немец Себастьян Феттель боролся на равных с Хэмилтоном и даже опережал его в личном зачете, но в решающий момент он или его команда допускали серьезные ошибки, которые полностью перечеркивали все старания. В предстоящем сезоне "Феррари" решительно настроена наконец довести дело до победного конца.

В начале нового года в "Феррари" сменился руководитель команды - место Маурицио Арривабене занял Маттиа Бинотто, до этого возглавлявший технический департамент. И, судя по результатам предсезонных тестов, данная перестановка пошла на пользу коллективу, впервые за долгое время многие эксперты перед стартом чемпионата называют главным фаворитом именно итальянскую команду. Феттель в заключительный день тестов показал абсолютно лучшее время по итогам всех восьми сессий. Правда, пилоты "Феррари" и "Мерседеса" уложились в 0,3 секунды друг от друга, так что борьба за победу в гонках и чемпионате обещает быть ожесточенной и интересной.

Как всегда в роли темной лошадки в предстоящем сезоне будет "Ред Булл". Австрийский коллектив с 2019 года будет использовать моторы "Хонда", которые зарекомендовали себя в "королевских гонках" с не самой лучшей стороны. Во многом выступления голландца Макса Ферстаппена и француза Пьера Гасли будут зависеть от надежности японских двигателей, на тестах "Ред Булл" не так сильно отставал от лидеров, но сталкивался с техническими проблемами, поэтому потенциальную силу команды оценить сложно. Тем не менее, как и в прошлых сезонах, на отдельных трассах австрийский коллектив будет способен навязать лидерам борьбу.

Российская рокировка

Как и в предыдущие пять сезонов, будет за кого поболеть в "Формуле-1" и российским болельщикам. Правда это будет не Сергей Сироткин, который выступал в "королевских гонках" в прошлом году, а Даниил Квят, представлявший Россию в главной автоспортивной серии с 2014 по 2017 год. Команда "Уильямс" и Сироткин приняли решение не продолжать сотрудничество в конце прошлого сезона, который получился откровенно провальным для британского коллектива - в тех условиях российский гонщик попросту не мог показать все свои лучшие качества. Найти место боевого пилота на предстоящий сезон Сироткину не удалось, но, чтобы не выпадать из поля зрения команд и сохранить возможность на возвращение в будущем, россиянин подписал контракт с "Рено" в качестве резервного пилота.

Квят же возвращается в команду "Торо Россо", из которой был уволен за слабые результаты еще до завершения сезона 2017 года. Младшая команда "Ред Булл" после завершения прошлого сезона оказалась в сложной ситуации - Гасли пошел на повышение в "Ред Булл", а с новозеландцем Брендоном Хартли было принято решение не продолжать сотрудничество. Как правило, за "Торо Россо" выступают молодые пилоты программы развития "Ред Булл", но за последние годы ее покинули многие гонщики, в том числе и Квят, и после завершения прошлого сезона на два вакантных места в команде был только один претендент - британец Дэн Тиктум, но и у того не хватало баллов для получения суперлицензии для участия в "Формуле-1". Поэтому у "Торо Россо" по большому счету не было другого выхода, кроме как обратиться к своим "бывшим" - партнером Квята будет также выходец системы "Ред Булл" таец Александер Албон.

Отношения Квята с "Ред Булл" складывались по синусоиде. В 2014 году он дебютировал в "Формуле-1" в составе "Торо Россо", а уже в следующем сезоне пошел на повышение в "Ред Булл", заменив там ушедшего в "Феррари" Феттеля. Дебют в главной команде концерна получился успешным - Квят по итогам сезона опередил партнера по коллективу австралийца Даниэля Риккьярдо и принес России второй после Виталия Петрова призовой подиум, став вторым в Венгрии. Неплохим получилось и начало 2016 года - третье место в Китае, но затем на домашнем Гран-при он дважды протаранил Феттеля, после чего руководство "Ред Булл" сослало его обратно в "Торо Россо".

После этого карьера Квята пошла по нисходящей - частые аварии, слабые результаты, потеря доверия со стороны руководства. Как итог всего этого - "Ред Булл" не стал дожидаться окончания сезона-2017 и разорвал контракт с россиянином. 2018 год Квят провел в составе "Феррари" в качестве пилота по развитию - работал на симуляторе на базе команды в Маранелло.

"Приятно вернуться в команду, которую хорошо знаю. В составе "Торо Россо" я всегда чувствовал себя как дома, уверен, так будет и в сезоне-2019, - сказал Квят после объявления его гонщиком команды. - Хотел бы поблагодарить "Феррари" за проявленное доверие к моим навыкам пилота, что позволило мне оставаться на связи с "Формулой-1" в качестве пилота развития. Я многому научился и чувствую себя более сильным и подготовленным, чем в момент, когда я покинул "Торо Россо".

Миграции гонщиков

По сравнению с прошлым сезоном, лишь две команды полностью сохранили состав пилотов - "Мерседес" (Хэмилтон и финн Валттери Боттас) и "Хаас" (француз Ромен Грожан и датчанин Кевин Магнуссен). Остальные же поменяли либо одного гонщика, либо обоих сразу.

Помогать "Феррари" завоевать первый с 2008 года Кубок конструкторов вместе с Феттелем будет 21-летний монегаск Шарль Леклер, который дебютировал в "Формуле-1" только в прошлом году в составе "Заубера". На пути в "королевские гонки" он стал чемпионом серий GP3 и "Формула-2" и по праву считается одним из самых талантливых молодых гонщиков современности. Леклер, который является членом академии "Феррари", ударно провел дебютный сезон, 10 раз финишировав в очковой зоне и заняв итоговое 13-е место в чемпионате, и получил приглашение в Скудерию, где заменит финна Кими Райкконена.

39-летний финн в свою очередь последует в обратном направлении и займет место Леклера в "Заубере", который с нового сезона будет именоваться "Альфа Ромео". Именно там Райкконен начинал карьеру в "Формуле-1" в далеком 2001 году. Его партнером по команде будет другой представитель академии "Феррари" - 25-летний итальянец Антонио Джовинацци, который заменит шведа Маркуса Эрикссона, ушедшего в Indycar. Джовинацци не является дебютантом "Формулы-1" - в первых двух гонках сезона-2017 он заменял в "Заубере" получившего травму немца Паскаля Верляйна.

Риккьярдо после пяти лет в "Ред Булл", с которым одержал семь побед и дважды становился третьим по итогам чемпионата, принял решение покинуть команду и перейти в "Рено". Французский коллектив после возвращения в "Формулу-1" прогрессирует с каждым годом и не исключено, что уже в предстоящем сезоне сможет навязать борьбу лидерам за места на пьедестале. Партнером австралийца будет немец Нико Хюлькенберг, который является рекордсменом "Формулы-1" по количеству проведенных гонок без подиумов (156), а заменит он в команде испанца Карлоса Сайнса - младшего.

Место Риккьярдо в "Ред Булле" занял Гасли, для которого предстоящий сезон станет вторым в карьере. На предсезонных тестах француз пару раз разбил болид, чем дал повод экспертам засомневаться в выборе команды. Ушедший из "Рено" Сайнс продолжит карьеру в "Макларене", заменив там завершившего карьеру в "королевских гонках" двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо. Его партнером станет дебютант "Формулы-1", 19-летний британец Ландо Норрис, чемпион европейской "Формулы-3" 2017 года и серебряный призер "Формулы-2" 2018 года.

"Форс Индия", которая, как и "Заубер", с предстоящего сезона будет выступать под новым названием - "Рейсинг Пойнт", сохранила в составе мексиканца Серхио Переса, а партнером к нему взяла сына владельца команды - канадца Лэнса Стролла, который прошлые два сезона провел в "Уильямсе". Француз Эстебан Окон, выступавший за "Форс Индию" в 2017-2018 гг., в предстоящем сезоне будет выполнять роль резервного пилота "Мерседеса". "Уильямс" сменил состав полностью - Сироткина и Стролла заменили чемпион прошлого сезона "Формулы-2" 21-летний британец Джордж Расселл и 34-летний поляк Роберт Кубица, который выступал в "Формуле-1" с 2006 по 2010 год, но вынужден был покинуть "королевские гонки" из-за тяжелой травмы руки, полученной в аварии на ралли.

Изменения в регламенте

Одним из главных нововведений в регламенте сезона 2019 года будет начисление бонусного балла за быстрый круг в гонке, который будет присуждаться только в случае, если установивший его гонщик финиширует в топ-10. Заработанное очко будет зачисляться как в зачет пилотов, так и в зачет Кубка конструкторов. Таким образом, в чемпионате будет разыграно дополнительно 21 очко. Главные изменения в техническом регламенте связаны с упрощением аэродинамики для увеличения количества обгонов.

Календарь сезона 2019 года не претерпел серьезных изменений и по-прежнему состоит из 21 этапа. Гран-при Азербайджана пройдет с 26 по 28 апреля в Баку, Гран-При России - с 27 по 29 сентября в Сочи. Завершится сезон этапом в Абу-Даби (29 ноября - 1 декабря).