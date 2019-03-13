Определились все четвертьфиналисты футбольной Лиги чемпионов

В четвертьфинал вышли голландский "Аякс", английские "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", португальский "Порту", итальянский "Ювентус" и испанская "Барселона".

Впервые с сезона-2008/09 четыре английские команды пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов, тогда на данной стадии играли "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". Кроме того, впервые с сезона-2009/10 не смог преодолеть стадию 1/8 финала победитель трех последних розыгрышей Лиги чемпионов испанский "Реал", проигравший "Аяксу" (2:1, 1:4), а немецкая "Бавария", уступившая "Ливерпулю" (0:0, 1:3), не вышла в 1/4 финала в первый раз с сезона-2010/11.

Пары четвертьфинала определятся в результате жеребьевки, которая состоится 15 марта в швейцарском Ньоне.