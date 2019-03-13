Шарапова получила wild card на турнир WTA в Штутгарте

ТАСС, 14 марта. Россиянка Мария Шарапова получила специальное приглашение (wild card) в основную сетку турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу турнира.

Wild card также получили немки Лаура Зигемунд и Андреа Петкович. Турнир пройдет 22-28 апреля. Призовой фонд соревнований составит около $900 тыс. Шарапова три раза выигрывала соревнование в Штутгарте (2012-2014).

Последний раз россиянка выходила на корт в конце января на турнире в Санкт-Петербурге, где в первом круге обыграла австралийку Дарью Гаврилову. Потом она снялась с турнира из-за травмы плеча, которую продолжает залечивать.

Шарапова, которой в апреле исполнится 31 год, является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, всего в ее активе 39 побед на турнирах WTA. В данный момент россиянка занимает 29-е место в мировом рейтинге.