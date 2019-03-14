{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Передача Анисимова помогла "Чикаго" обыграть "Торонто" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:4
Хоккеисты "Чикаго" AP Photo/Mark J. Terrill
Описание
Хоккеисты "Чикаго"
© AP Photo/Mark J. Terrill

ТАСС, 14 марта. "Торонто" проиграл "Чикаго" со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Данкан Кит (4-я минута), Брендан Перлини (13), Доминик Кахун (18), Брендон Саад (19) и Алекс Дебринкэт (33). У проигравших отличились Андреас Юнссон (39), Остон Мэттьюс (48), Морган Райлли (51) и Джон Таварес (59).

Российский форвард "Чикаго" Артем Анисимов отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне на его счету 33 очка (13 шайб + 20 передач).

"Торонто" занимает третье место в Восточной конференции, набрав 89 очков в 70 матчах. "Чикаго", который одержал четвертую победу подряд, расположился на 11-й строчке на Западе с 71 очком в 70 встречах.

Формула-1
Гоночный директор "Формулы-1" Чарли Уайтинг умер в возрасте 66 лет
Причиной смерти стала легочная эмболия
Читать полностью