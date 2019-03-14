Передача Анисимова помогла "Чикаго" обыграть "Торонто" в матче НХЛ

ТАСС, 14 марта. "Торонто" проиграл "Чикаго" со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Данкан Кит (4-я минута), Брендан Перлини (13), Доминик Кахун (18), Брендон Саад (19) и Алекс Дебринкэт (33). У проигравших отличились Андреас Юнссон (39), Остон Мэттьюс (48), Морган Райлли (51) и Джон Таварес (59).

Российский форвард "Чикаго" Артем Анисимов отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне на его счету 33 очка (13 шайб + 20 передач).

"Торонто" занимает третье место в Восточной конференции, набрав 89 очков в 70 матчах. "Чикаго", который одержал четвертую победу подряд, расположился на 11-й строчке на Западе с 71 очком в 70 встречах.