Олимпийский чемпион по теннису Лопес принял участие в двух договорных матчах - портал

ТАСС, 14 марта. Олимпийский чемпион по теннису в парном разряде испанец Марк Лопес участвовал в сдаче матчей. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанский портал El Confidencial.

Сотрудники испанской полиции перехватили аудиозапись телефонного разговора, на которой об участии Лопеса в договорных матчах на парных турнирах говорит его бывший партнер Марк Форнелл-Местрес. По его словам, сдача матчей произошла два раза - на турнире в испанской Таррагоне и на соревнованиях в Италии. Оба турнира прошли в 2008 году.

На 11-й минуте перехваченного разговора Форнелл-Местерс раскрыл подробности сделки по турниру в Таррагоне. "Перед финалом к нам подошли и сказали: "€2 тыс. каждому". Лопес сначала не хотел, и я сказал: "Ну и ладно, я в деле". Тогда я занимал 120-е место в рейтинге в парном разряде, Лопес был примерно там же; в общем, мы сдали тот матч", - сказал Форнелл-Местерс.

В ноябре 2018 года Форнелл-Местерс был арестован испанской полицией вместе с еще девятью людьми, среди которых были два гражданина Армении. Власти Испании утверждали, что испанец является лидером преступной ячейки, занимающейся проведением договорных матчей в теннисе.

Лопес является победителем 14 парных турниров. Он играл в паре с Рафаэлем Надалем, Марселем Гранольерсом и Фелисиано Лопесом. В 2016 году в паре с Надалем Лопес выиграл парный теннисный турнир на Олимпийских играх в Рио- де-Жанейро.