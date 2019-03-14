{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Форвард "Ванкувера" Мотт признан первой звездой дня в НХЛ

Второй звездой дня стал канадский форвард "Чикаго" Брендан Перлини, третьей - канадский защитник "Нью-Джерси" Дэймон Сиверсон

ТАСС, 14 марта. Американский нападающий "Ванкувера" Тайлер Мотт признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в четверг сообщает пресс-служба НХЛ.

В ночь на четверг "Ванкувер" одержал победу над "Рейнджерс" со счетом 4:1. Мотт отметился двумя заброшенными шайбами.

Второй звездой дня стал канадский форвард "Чикаго" Брендан Перлини, набравший 3 очка (1 шайба + 2 результативные передачи) в победной игре с "Торонто" (5:4).

Третьей звездой назван канадский защитник "Нью-Джерси" Дэймон Сиверсон. Клуб выиграл у "Эдмонтона" (6:3), Сиверсон набрал 2 (1+1) очка.

Олимпийский чемпион по теннису Лопес принял участие в двух договорных матчах - портал
Сотрудники испанской полиции перехватили аудиозапись телефонного разговора, на которой об участии Лопеса в договорных матчах на парных турнирах говорит его бывший партнер Марк Форнелл-Местрес
Читать полностью