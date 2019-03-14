Решение по будущему Аленичева в ФК "Енисей" будет принято, вероятно, на следующей неделе

КРАСНОЯРСК, 14 марта. /ТАСС/. Дальнейшая судьба Дмитрия Аленичева на посту главного тренера красноярского футбольного клуба "Енисей", скорее всего, определится на следующей неделе. Об этом ТАСС в четверг сообщил министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев.

Ранее группа болельщиков красноярского клуба опубликовала в социальных сетях обращение к губернатору Красноярского края Александру Уссу с критикой в адрес Аленичева и члена тренерского штаба Егора Титова и с просьбой отправить тренерский штаб в отставку.

"Консолидированного решения пока нет, оно будет принято, вы узнаете о нем чуть позже. Пока тренерский штаб работает и выполняет свою задачу", - сказал Алексеев, добавив, что решение, скорее всего, будет принято на следующей неделе.

После 19 туров "Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 11 очков. В 20-м туре "Енисей" сыграет на выезде с тульским "Арсеналом", встреча пройдет 16 марта.