Билялетдинов заявил, что у него достаточно сил для продолжения работы в ХК "Ак Барс"

ТАСС, 14 марта. Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов отметил, что сил для продолжения работы в казанском клубе у него достаточно. Об этом Билялетдинов рассказал в четверг на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне "Ак Барс" занял пятое место по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а в первом раунде плей-офф проиграл "Авангарду" (0-4).

"Сейчас нет смысла говорить об этом, контракт действует до конца апреля. В целом, не могу сказать, что команда провела сезон плохо, если не касаться плей-офф. Плей-офф, конечно, не был позитивным, это смазало нашу работу. Сил продолжать работу у меня достаточно", - отметил Билялетдинов.

Под руководством Билялетдинова "Ак Барс" завоевал три Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018). Помимо этого, тренер приводил казанскую команду к победе в чемпионате России 2006 года и стал обладателем Кубка европейских чемпионов (2007). Под его руководством чемпионом страны стало и московское "Динамо" (2000).

С 2011 по 2014 год Билялетдинов возглавлял сборную России, с которой выиграл чемпионат мира 2012 года.