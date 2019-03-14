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Допинг в спорте

РУСАДА провело в феврале 13 информационно-образовательных мероприятий

В январе было проведено семь подобных мероприятий
Первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) провели в феврале 13 информационно-образовательных мероприятий, на которых присутствовало в общей сложности 624 человека. Об этом в четверг сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"По сравнению с январем, количество проведенных информационно-образовательных мероприятий в феврале возросло с восьми до 13. Общее количество участников - 624 человека, из которых 116 спортсменов, 4 врача, 60 тренеров. Остальные наши слушатели - это сотрудники спортивных федераций и представители органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта", - отметила Пахноцкая.

В 2018 году РУСАДА провело 169 информационно- образовательных мероприятий. Общее количество их участников - 9784, в том числе 2312 спортсменов, 175 врачей, 1301 тренер, 4823 - персонал спортсменов и болельщики.

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