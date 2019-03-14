Олимпийский чемпион по борьбе Садулаев пропустит Кубок мира из-за травмы колена

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр 2018 года, трехкратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев пропустит Кубок мира по вольной борьбе в Якутске из-за повреждения колена. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

Кубок мира в Якутске пройдет с 16 по 17 марта.

"На подготовительной схватке Абдулрашид повредил связки колена, немного их растянул, мы не стали рисковать, потому что до чемпионата Европы осталось очень мало времени. Ему нужно поделать процедуры для восстановления, чтобы быть в строю", - заявил Тедеев.

Чемпионат Европы пройдет с 8 по 14 апреля в Бухаресте.