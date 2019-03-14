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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Деревня Универсиады в Красноярске завершит свою работу 14 марта

Деревня Универсиады, построенная в кампусе Сибирского федерального университета, за время Игр приняла около 3 тыс. гостей из 58 стран

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Деревня Всемирной зимней Универсиады в Красноярске завершит свою работу в четверг. Об этом ТАСС по телефону сообщил мэр деревни Максим Орешников.

Деревня Универсиады, построенная в кампусе Сибирского федерального университета (СФУ), за время Игр приняла около 3 тыс. гостей из 58 стран.

"Сегодня у нас исторический момент - территорию деревни покидают последние спортсмены. В 15:10 мск 24 представителя Южной Кореи садятся на шаттл и отправляются в аэропорт. Мы еще работаем - начали работать раньше всех, за 10 дней до начала Игр, и заканчиваем работу сегодня в ночь. Сегодня на территории деревни пройдет заседание рабочего штаба, где будут подводиться итоги", - заявил Орешников.

Универсиада в Красноярске проходила с 2 по 12 марта. Сборная России выиграла медальный зачет, завоевав 112 наград (41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовые).

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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