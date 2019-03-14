Семин: плотный график "Краснодара" не поможет футболистам "Локомотива" в игре чемпионата

БАКОВКА /Московская область/, 14 марта. /ТАСС/. Плотный график матчей "Краснодара" дополнительно не повлияет на игру футболистов "Локомотива" в очной встрече чемпионата России. Об этом в четверг журналистам перед открытой тренировкой команды рассказал главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

В четверг "Краснодар" дома проведет ответный матч Лиги Европы против испанской "Валенсии", первая игра завершилась победой испанской команды со счетом 2:1. Встреча 20-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Краснодаром" состоится в воскресенье на "РЖД-Арене" в Москве.

"Не могу сказать, что буду болеть за них сегодня, я болею только за свою команду. Буду сегодня болеть за российский футбол. Календарь должен учитывать участие команд в международных матчах, быть более льготным в интересах российского футбола, но календарь нам в предстоящем матче никак не поможет, только своя игра", - подчеркнул главный тренер "Локомотива".

Игра первого круга закончилась со счетом 1:0 в пользу краснодарского клуба. "Краснодар" - сильная команда, серьезный соперник, показывает хороший интересный футбол сейчас. Будет еще матч между "Зенитом" и "Спартаком", обе встречи будут за шесть очков", - отметил Семин.

Тарасов и Баринов готовятся по индивидуальной программе

В пресс-службе "Локомотива" сообщили что футболисты московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов, Дмитрий Баринов и Мануэл Фернандеш готовятся к воскресному матчу против "Краснодара по индивидуальной программе.

"Тарасов и Баринов тренируются на поле, но по индивидуальной программе, Баринов, скорее всего, будет в заявке на матч. Фернандеш пока занимается в зале, восстанавливается от травмы, полученной на сборах в Катаре", - сообщили в пресс-службе.

33-летний Фернандеш провел один матч с "Зенитом" на предсезонном турнире в Катаре, с тех пор он на поле не появлялся. 31-летний Тарасов на том же турнире принял участие во всех встречах, но по его окончании не играл. Баринов провел на поле все 90 минут матча 19-го тура чемпионата России с "Анжи" (2:0).

"Локомотив" занимает пятую строчку турнирной таблицы чемпионата России, набрав 32 очка в 19 матчах. "Краснодар" после 19 туров имеет в активе 35 баллов и идет вторым, лидирует в чемпионате петербургский "Зенит" (40 очков).