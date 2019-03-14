Медведев: Россия планирует использовать паспорта болельщиков на ЧЕ-2020 по футболу

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия намерена продолжить использовать опыт выдачи паспортов болельщиков (Fan ID) на чемпионате Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Сегодня речь пойдет о законопроектах, которые позволяют провести в Санкт-Петербурге часть матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. У нас есть очень хороший опыт организации чемпионата мира. Мы хотим использовать его при подготовке к европейскому первенству", - отметил Медведев.

Он добавил, что по итогам инспекции в 2018 году были сформированы дополнительные предложения по совершенствованию правил, которые должны применяться при подготовке к чемпионату Европы. "Поэтому предполагается несколько поправок. Например, планируется применить аналогичный механизм по выдаче и порядку использования паспорта болельщика, который себя зарекомендовал весьма неплохо", - подчеркнул он.

Fan ID - нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте (автобусах, троллейбусах, трамваях, в метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах, а иностранным гражданам паспорт болельщика давал право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.