КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 200 тыс. рублей по итогам матча с "Динамо"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 200 тыс. рублей по итогам матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Динамо". Об этом в четверг рассказал журналистам глава комитета Артур Григорьянц.

Матч прошел 10 марта на "Арене-Химки" и завершился победой "Спартака" со счетом 1:0.

"За оскорбительный баннер в адрес Дениса Глушакова принято решение оштрафовать "Спартак" на 50 тыс. рублей. Также в рапорте было отмечено, что болельщик "Спартака" сжег шарф "Динамо", поэтому за разжигание ненависти наложен штраф в размере 50 тыс. рублей. Помимо этого, болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику, за что клубы штрафуются на 100 тыс. рублей каждый", - заявил Григорьянц.

"Что касается шести белых баннеров на трибуне болельщиков "Спартака", то мы не будем штрафовать клуб, потому что их размер, 1,5х2 м, не надо было согласовывать", - добавил он.