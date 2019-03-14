Гамба: сборная России по дзюдо полностью готова к турниру в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Спортсмены российской сборной на 100 процентов готовы к международному турниру по дзюдо "Большой шлем". Об этом в четверг после завершения жеребьевки соревнований заявил журналистам генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба.

Международный турнир по дзюдо "Большой шлем" пройдет с 15 по 17 марта в Екатеринбурге. Местом проведения станет Дворец игровых видов спорта, вмещающий более 4 тыс. зрителей.

"Российские спортсмены всегда готовы на 100 процентов. Турнир для нас станет еще одним шагом к Олимпийским играм [2020 года в Токио]. Сейчас наша цель - это тренировка и еще раз тренировка, чтобы подготовиться к Играм", - сказал Гамба журналистам.

По его словам, каждый спортсмен российской сборной хорошо изучил своих соперников. "Сейчас только время покажет, кто лучший", - добавил генеральный менеджер.

"Большой шлем" в третий раз пройдет во Дворце игровых видов спорта. За три дня соревнований будет разыграно 14 комплектов наград. В 2018 году в соревнованиях приняли участие около 250 дзюдоистов из более чем 30 стран.