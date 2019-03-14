"Зенит" поддержат 350 болельщиков в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалем"

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Российский футбольный клуб "Зенит" поддержат 350 болельщиков в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы в четверг в выездном матче против испанского "Вильярреаля". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

"350 болельщиков поддержат команду в Испании", - сказали в пресс-службе.

Первая встреча прошла 7 марта в Санкт-Петербурге и завершилась победой испанской команды со счетом 3:1.

Ответный матч состоится в Вильярреале на стадионе "Эстадио де ла Серамика", вмещающем около 25 тысяч зрителей, начало - 23:00 мск.