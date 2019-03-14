"Зенит" оштрафован на 70 тыс. рублей за поведение болельщиков на матче с "Уфой"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал санкт-петербургский "Зенит" за поведение болельщиков на матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Уфы". Об этом журналистам заявил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч прошел 10 марта на "Газпром-Арене" и завершился победой "Зенита" со счетом 2:1.

"В матче "Зенит" - "Уфа" болельщики "Зенита" скандировали оскорбительные выражения, за что петербургский клуб оштрафован на 70 тыс. рублей. В матче "Анжи" - "Локомотив" (0:2) болельщики махачкалинской команды зажгли семь файеров, четыре дымовые шашки, четыре петарды и два стробоскопа, клуб оштрафован на 125 тыс. рублей. Что касается матча "Краснодар" - "Оренбург" (2:2), команда гостей опоздала с прибытием на игру на 10 минут, что повлекло за собой штраф в размере 10 тыс. рублей. По итогам игры "Ахмат" - "Урал" (1:1) главный тренер грозненской команды Рашид Рахимов оштрафован на 30 тыс. рублей за то, что покидал пределы технической зоны", - заявил Григорьянц.

Помимо этого, по словам Григорьянца, во время матча "Крылья Советов" - "Енисей" (4:0) диктор стадиона в Самаре призывал поддержать команду хозяев, за что самарский клуб наказан штрафом в размере 10 тыс. рублей. В игре "Ростов" - "Арсенал" (0:0) старший тренер ростовской команды Виталий Кафанов покидал пределы технической зоны, он же вышел на поле во время остановки игры уже в компенсированное время. Сам Кафанов лично оштрафован на 30 тыс. рублей, а за появление на поле посторонних лиц клуб оштрафован на 20 тыс. рублей.