Богачев: баскетболисты УНИКСа способны обыграть любой клуб в Еврокубке

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Испанская "Валенсия" является фаворитом в полуфинале Еврокубка с российским УНИКСом, но казанские баскетболисты способны обыграть любого соперника в турнире. Такое мнение ТАСС высказал президент УНИКСа Евгений Богачев.

В среду УНИКС одержал победу над краснодарским "Локомотивом-Кубанью" со счетом 69:65 в третьем матче четвертьфинала баскетбольного Еврокубка. В серии до двух побед счет стал 2-1 в пользу УНИКСа.

"Мы много лет не проходили так далеко в Еврокубке - это уже успех. Он важен для болельщиков, для нас, - сказал Богачев. - Серия с "Локомотивом" была напряженная, и ее спасли те, на кого не сильно рассчитывали. Например, Костас Каймакоглу - он проявил характер, ум, здорово сыграл Понкрашов".

Соперником УНИКСа на следующей стадии стала испанская "Валенсия". Президента казанского клуба пугает напряженный календарь: "Плотность игр невероятная, не знаю, кто эти графики составляет. Но я волнуюсь за команду, как ребята будут восстанавливаться после напряженных матчей и постоянных перелетов?"

Первый матч в серии до двух побед пройдет 19 марта в Испании. "Валенсия" в нашей паре формально фаворит, но если у нас пойдет игра, то мы можем обыграть любого соперника", - добавил Богачев.

УНИКС выигрывал Еврокубок в сезоне-2010/11, также клуб выходил в финал турнира в сезоне-2013/14.