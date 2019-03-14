Макаров: турнир по дзюдо в Екатеринбурге станет важным этапом подготовки сборной к ОИ-2020

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Тренер мужской сборной России по дзюдо Виталий Макаров остался доволен результатами жеребьевки международного турнира "Большой шлем", который станет важным этапом подготовки команды к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Об этом специалист рассказал журналистам в четверг после жеребьевки.

Международный турнир по дзюдо "Большой шлем" пройдет с 15 по 17 марта в Екатеринбурге. Местом проведения станет Дворец игровых видов спорта, вмещающий более 4 тыс. зрителей.

"В целом результаты жеребьевки я оцениваю положительно. Да, в каких-то весах хотелось бы оказаться подальше от лидеров. Особенно это касается спортсменов, которые принимают участие в соревнованиях такого уровня впервые. Но, с другой стороны, чем жестче жеребьевка, тем выше результат - спортсмен понимает, что у него нет другого выбора, мобилизует все свои силы", - сказал Макаров.

Тренер отметил, что участие в "Большом шлеме" - важный этап перед Олимпийскими играми. "Лидеры сборной смогут заработать на турнире больше очков и укрепить свои позиции. Не стоит забывать, что все идет к Олимпиаде [2020 года в Токио]. "Большой шлем" мы рассматриваем как тренировку перед Играми", - рассказал Макаров.

За три дня соревнований будет разыграно 14 комплектов наград. В 2018 году в соревнованиях приняли участие около 250 дзюдоистов из более чем 30 стран.