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Арбитр и футболист пострадали в результате падения столба освещения во время матча в США

Инцидент произошел в Арканзасе в матче школьных команд, арбитр Риго Резендес получил двойной перелом голени

ТАСС, 14 марта. Игрок школьной команды по футболу и линейный арбитр получили серьезные травмы вследствие падения столба с прожекторами на поле во время матча. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на американский портал WDAM.

Инцидент произошел в средней школе в Кларксвилле (Арканзас, США) где во время матча между командами школ городов Мина и Дарденелл на поле обрушился столб с осветительными прожекторами. В результате падения столба арбитр матча Риго Резендес получил двойной перелом голени, а футболист Эндрю Дэвис - множественные рассечения по всему телу. Сразу после падения опоры родители игроков, тренеры и болельщики выбежали на поле, чтобы оказать помощь пострадавшим.

"Мне повезло, что столб не упал на меня полностью, я получил множественные порезы лица и тела. Врачи наложили мне несколько швов", - сказал Дэвис.

Также отмечается, что арбитр Резендес перенесет операцию, прежде чем сможет покинуть больницу.

Причиной обрушения конструкции стал сильный ветер. По словам чиновников округа, футбольный стадион и прилегающее к нему бейсбольное поле в средней школе Кларксвилля будут закрыты до тех пор, пока все осветительные столбы на стадионах не будут проверены и отремонтированы.

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