Арбитр и футболист пострадали в результате падения столба освещения во время матча в США

ТАСС, 14 марта. Игрок школьной команды по футболу и линейный арбитр получили серьезные травмы вследствие падения столба с прожекторами на поле во время матча. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на американский портал WDAM.
Инцидент произошел в средней школе в Кларксвилле (Арканзас, США) где во время матча между командами школ городов Мина и Дарденелл на поле обрушился столб с осветительными прожекторами. В результате падения столба арбитр матча Риго Резендес получил двойной перелом голени, а футболист Эндрю Дэвис - множественные рассечения по всему телу. Сразу после падения опоры родители игроков, тренеры и болельщики выбежали на поле, чтобы оказать помощь пострадавшим.
Scary. A light pole barely missed crushing a high school soccer referee in Arkansas on Saturday. pic.twitter.com/KzQQC6InSD— Gordon Keith (@gordonkeith) 12 марта 2019 г.
"Мне повезло, что столб не упал на меня полностью, я получил множественные порезы лица и тела. Врачи наложили мне несколько швов", - сказал Дэвис.
Также отмечается, что арбитр Резендес перенесет операцию, прежде чем сможет покинуть больницу.
Причиной обрушения конструкции стал сильный ветер. По словам чиновников округа, футбольный стадион и прилегающее к нему бейсбольное поле в средней школе Кларксвилля будут закрыты до тех пор, пока все осветительные столбы на стадионах не будут проверены и отремонтированы.