Арбитр и футболист пострадали в результате падения столба освещения во время матча в США

ТАСС, 14 марта. Игрок школьной команды по футболу и линейный арбитр получили серьезные травмы вследствие падения столба с прожекторами на поле во время матча. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на американский портал WDAM.

Инцидент произошел в средней школе в Кларксвилле (Арканзас, США) где во время матча между командами школ городов Мина и Дарденелл на поле обрушился столб с осветительными прожекторами. В результате падения столба арбитр матча Риго Резендес получил двойной перелом голени, а футболист Эндрю Дэвис - множественные рассечения по всему телу. Сразу после падения опоры родители игроков, тренеры и болельщики выбежали на поле, чтобы оказать помощь пострадавшим.